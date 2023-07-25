Украина получит более $240 млн и технику для разминирования: подробности

Украина получит от партнеров 244 млн долларов на нужды гуманитарного разминирования. Кроме того, будут переданы соответствующие машины и оборудование.

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Об этом 25 июля сообщила первая вице-премьер-министр, министр экономики Украины Юлия Свириденко. По ее словам, правительство работает над увеличением возможности государственных учреждений, привлечением организаций и бизнеса к противоминной деятельности.

В частности, уже достигнуты договоренности с хорватской компанией DOK-ING и датской Hydrema о локализации производства в Украине.

Как рассказала Свириденко, до конца года Киев получит 10 "крайне необходимых" машин для разминирования DOK-ING, еще 10 машин от Global Clearance Solutions, почти 200 пиротехнических машин, более 600 металлодетекторов, 50 подрывных машин, индивидуальные наборы для разминирования, взрывозащитные костюмы, квадрокоптеры, роботизированные системы для обезвреживания боеприпасов.

А 244 млн долларов на разминирование суммарно передадут США, ЕС Япония, Германия, Великобритания, Норвегия, Швеция, Италия, Литва, Нидерланды, Дания, Канада, Австрия, Швейцария, Корея и Фонд Говарда Баффета.

"Работаем и над запуском рынка разминирования и созданием стратегии противоминной деятельности – по сути главного документа, который будет формировать политику в этой сфере", – сообщила вице-премьер-министр.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– The Washington Post назвала Украину "самой заминированной страной в мире". По подсчетам некоторых экспертов, если гуманитарное разминирование будут проводить 500 команд саперов, процесс займет 757 лет. Длительных, дорогих и опасных операций требуют около 30% страны.

– В Литве было объявлено о создании коалиции разминирования Украины. Она позволит консолидировать и координировать текущую и запланированную помощь в этой сфере.

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