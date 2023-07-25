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Украина получит более $240 млн и технику для разминирования: подробности

Анна Паскевич
War
2 минуты
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Украина получит более $240 млн и технику для разминирования: подробности

Украина получит от партнеров 244 млн долларов на нужды гуманитарного разминирования. Кроме того, будут переданы соответствующие машины и оборудование.

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Об этом 25 июля сообщила первая вице-премьер-министр, министр экономики Украины Юлия Свириденко. По ее словам, правительство работает над увеличением возможности государственных учреждений, привлечением организаций и бизнеса к противоминной деятельности.

Украина получит более $240 млн и технику для разминирования: подробности

В частности, уже достигнуты договоренности с хорватской компанией DOK-ING и датской Hydrema о локализации производства в Украине.

Как рассказала Свириденко, до конца года Киев получит 10 "крайне необходимых" машин для разминирования DOK-ING, еще 10 машин от Global Clearance Solutions, почти 200 пиротехнических машин, более 600 металлодетекторов, 50 подрывных машин, индивидуальные наборы для разминирования, взрывозащитные костюмы, квадрокоптеры, роботизированные системы для обезвреживания боеприпасов.

Украина получит более $240 млн и технику для разминирования: подробности

А 244 млн долларов на разминирование суммарно передадут США, ЕС Япония, Германия, Великобритания, Норвегия, Швеция, Италия, Литва, Нидерланды, Дания, Канада, Австрия, Швейцария, Корея и Фонд Говарда Баффета.

"Работаем и над запуском рынка разминирования и созданием стратегии противоминной деятельности – по сути главного документа, который будет формировать политику в этой сфере", – сообщила вице-премьер-министр.

Украина получит более $240 млн и технику для разминирования: подробности
Украина получит более $240 млн и технику для разминирования: подробности

Как сообщал OBOZREVATEL:

– The Washington Post назвала Украину "самой заминированной страной в мире". По подсчетам некоторых экспертов, если гуманитарное разминирование будут проводить 500 команд саперов, процесс займет 757 лет. Длительных, дорогих и опасных операций требуют около 30% страны.

– В Литве было объявлено о создании коалиции разминирования Украины. Она позволит консолидировать и координировать текущую и запланированную помощь в этой сфере.

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