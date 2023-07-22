Самая заминированная страна мира: американцы посчитали, сколько лет уйдет на разминирование Украины

Территория Украины, загрязненная минами и неразорвавшимися боеприпасами, настолько велика, что, по подсчетам некоторых экспертов, если гуманитарное разминирование будут проводить 500 команд саперов, процесс займет 757 лет. Длительных, дорогостоящих и опасных операций по расчистке требуют около 30% страны (согласно отчету GLOBSEC, аналитического центра из Словакии).

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О проблеме минного загрязнения Украины написало издание The Washington Post. Американское СМИ сравнило размер нашей территории, которая является потенциально опасной, с размером Уругвая или штата Флорида. Журналисты заявили, что Украина "стала самой заминированной страной в мире".

В издании напомнили, что смертоносными являются мины, неразорвавшиеся бомбы, ракеты, артиллерийские снаряды и боеприпасы.

Эту проблему в The Washington Post назвали "долгосрочным бедствием" огромного масштаба.

"Огромное количество боеприпасов в Украине просто беспрецедентно за последние 30 лет. Ничего подобного нет", – сказал Грег Кроутер, директор программ Mines Advisory Group, британской благотворительной организации, занимающейся обезвреживанием мин и неразорвавшихся БК на международном уровне.

Некоммерческая организация HALO Trust из открытых источников отследила более 2300 инцидентов в Украине, в ходе которых были обнаружены боеприпасы, требующие обезвреживания. Эта информация существенно занижена и не отображает полной картины, но дает понять масштаб ситуации.

Эксперты говорят, что масштабы и концентрация минного загрязнения Украины более значительные, чем даже в Афганистане и Сирии.

С начала полномасштабного вторжения РФ и по июль 2023 года Организация Объединенных Наций зафиксировала 298 смертей мирных жителей от взрывоопасных пережитков войны (в том числе 22 детей) и 632 гражданских лица, получивших ранения.

По оценкам Всемирного банка, разминирование Украины будет стоить от 2 до 8 долларов за квадратный метр. В ближайшие 10 лет оно обойдется в 37,4 миллиарда долларов.

Как писал OBOZREVATEL:

– Недавно в Литве было объявлено о создании коалиции разминирования для помощи Украины. Там пригласили другие страны присоединиться и оказать помощь нашему государству.

– В Николаевской области спустя более чем восемь месяцев после деоккупации было найдено еще одно минное поле, созданное российскими войсками.

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