В Украине заминировано 200 тысяч кв. км территорий: Зеленский рассказал о страшных последствиях войны. Видео

В Украине на сегодняшний день заминировано около 200 тыс. кв. км территорий. Для их разминирования необходимы десятилетия. Кроме того, вследствие подрыва Каховской дамбы пять областей фактически остались без питьевой воды и страдают от засухи.

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Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский, общаясь с представителями СМИ Латинской Америки 8 августа. Отвечая на вопрос уругвайской журналистки о последствиях войны, глава государства сказал, что в Украине заминировано 200 тыс. кв. км земли, что примерно равно площади Уругвая.

"Представьте себе, что весь Уругвай заминирован, что это? Это война? Это не война, это терроризм. Зашла Россия и заминировала. Чтобы понять – дети, которые гуляют и им отрывает конечности, фермер, который не может обрабатывать свою землю, дети, которые не могут ходить в школу или в институты. Теперь вы представляете, какой это размер", – сказал президент.

Он также напомнил о катастрофе, вызванной подрывом Каховской дамбы оккупантами.

"Как последствия минирования была Каховская дамба, и вот она взорвалась. И у нас в пяти областях засуха, то есть у нас нет воды, нет для людей, не только для фермеров, а здесь уже социальный взрыв – нет питьевой воды. И вот представьте себе: еще такая территория приблизительно, как у вашего государства, просто без питьевой воды", – рассказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Россия действительно не воюет против Украины, а совершает настоящий террор.

"Вот я вам написал такую картину, она не очень хорошая и точно не живописная, но вот такая. Вот вам Уругвай – два государства: одно без воды, а другое просто заминировано, и люди там постоянно взрываются, не могут ни работать, ни ходить и т.д. . Вот последствия вам российской войны. Поэтому я всегда говорю – это не конфликт и даже не война, это страшный террор. Они оставляют после себя не войну, а терроризм", – сказал Зеленский.

Президент также отметил, что Москва не желает окончания войны. Оккупанты знают, что на разминирование Украины нужны годы, и сознательно хотят, чтобы у украинцев не было урожая и они продолжали подрываться на минах:

"Они четко знают, что чтобы разминировать такую территорию, как Уругвай, на территории нашей земли, нужны десятилетия. ...Если заминировано 200 тыс. кв. км – хотят они закончить войну? Нет. Поэтому даже если вы скажете, что да, они сами не смогут разминировать это. Это годы. То есть они реально хотят, чтобы годы мы разминировали, у нас не было урожая, чтобы была засуха, чтобы люди подрывались. Это факт".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Газета The Washington Post назвала Украину "самой заминированной страной мира". По подсчетам некоторых экспертов, если гуманитарное разминирование будут проводить 500 команд саперов, процесс займет 757 лет. Длительных, дорогих и опасных операций требуют около 30% страны.

– 25 июля в Кабмине заявили, что Украина получит от партнеров 244 млн долларов на гуманитарное разминирование, а также соответствующие машины и оборудование.

– В Литве было объявлено о создании коалиции разминирования Украины, призванной консолидировать и координировать помощь в этой сфере.

– Пиротехники ГСЧС показали, как выполняют разминирование деоккупированных территорий с помощью беспилотных саперов GCS-200. Это дистанционно управляемые платформы для очистки местности от взрывоопасных предметов.

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