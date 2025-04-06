На Херсонщине оккупантам запретили пользоваться мобильными телефонами – 'Атеш'

В Херсонской области российские оккупационные войска полностью переходят на проводную связь. В связи с этим солдатам страны-агрессора запретили пользоваться мобильными телефонами – причиной этого стали большие потери, которые Силы обороны Украины наносят противнику с помощью радиоэлектронной разведки.

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Об этом сообщили в Telegram-канале "Атеш" – военного и партизанского движения, созданного украинцами и крымскими татарами. Как рассказал агент из 80-й отдельной мотострелковой бригады РФ, командование 14-го армейского корпуса приказало всем подразделениям до 15 апреля полностью отказаться от мобильной связи.

Это связано с тем, что захватчики несут значительные потери из-за действия украинских средств радиоэлектронной разведки (РЭР), которые позволяют точно определять координаты и наносить удары по штабам и позициям врага.

В "Атеш" отмечают, что в течение длительного времени российское командование игнорировало эту проблему, пока количество попаданий по позициям РФ не возросло в разы.

"Теперь управлять войсками стало сложнее, и многие офицеры выражают недовольство этим решением. А солдаты лишились последней возможности связываться с семьями — это сильно бьёт по моральному состоянию", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты несут потери во время учений в Херсонской области. Туда из временно оккупированного Крыма перебрасывают новобранцев, которых готовят к дальнейшим штурмам островов Днепра. Отрабатывая форсирование водных преград, они массово тонут.

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