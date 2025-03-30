В Херсонской области оккупанты массово тонут на учебных штурмах – 'Атеш'

Российские оккупанты несут потери во время учений в Херсонской области. Туда из временно оккупированного Крыма перебрасывают новобранцев, которых готовят к последующим штурмам островов Днепра.

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Отрабатывая форсирование водных преград, они массово тонут. Об этом сообщили в военном движении украинцев и крымских татар "Атеш".

В движении заявили, что российские оккупанты "массово тонут на учениях в Херсонской области".

"Агент "Атеш" из числа военнослужащих 80-й омсбр ВС РФ сообщает о потерях, которые несут оккупанты на тренировках по форсированию водных преград в Херсонской области. Новобранцев отправляют туда из тренировочного лагеря в Крыму для подготовки к штурмам островов Днепра", – отмечено в сообщении.

Согласно переданной агентом информации, для оккупантов-новобранцев российское командование устроило настоящую "школу выживания", пройти которую удается далеко не всем.

"Тренировки проходят в жёстком режиме — солдат в полном снаряжении загружают в лодку и на полной скорости катают по Днепру, в результате чего многие выпадают и тонут. Командиры даже не пытаются их спасти. Количество погибших российских военнослужащих уже идёт на десятки, но занятия продолжаются", – заявили в "Атеш".

Тех же, кому удалось выжить на "учениях", впоследствии ожидает незавидная судьба.

"После такой "подготовки" новоприбывших малыми группами отправляют на штурм островов по 2–3 человека. Там их просто выбрасывают на берег с задачей закрепиться — без прикрытия и нормальной эвакуации. Соответственно, задачи не выполняются, и они продолжают нести потери. В процессе отправки таких групп один командир сказал: "Ну, сейчас ваша партия закончится, и привезут следующую", – рассказали в "Атеш".

В движении в очередной раз обратились к военнослужащим армии РФ, которые не желают отдавать свои жизни по прихоти агрессивного руководства РФ.

"Мы призываем военнослужащих ВС РФ саботировать преступные приказы командования! Они не считаются с вашими жизнями и отправляют вас на убой. Присоединяйтесь к нашему движению — мы поможем вам выжить, а командиры понесут справедливое наказание за свои действия! Свяжитесь с координатором "Атеш" уже сегодня:@ruslan_atesh_ua", – заявили там.

Напомним, ранее стало известно, что агенты "Атеш" провели диверсию на железной дороге в Воронежской области. В результате было нарушено движение поездов с топливом, что, учитывая важную роль региона в российской военной логистике, создало для оккупантов значительные проблемы.

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