Агенты 'Атеш' провели диверсию на железной дороге в Воронежской области: нарушено движение поездов с топливом. Фото и видео

Агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" продолжили наносить удары по топливной логистике российских оккупантов, в том числе и на территории РФ. В Воронежской области они провели диверсию на железной дороге.

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Это позволило нарушить движение поездов с топливом с крупной нефтебазы. Подробности сообщили в Telegram-канале "Атеш".

"Атеш" ударил по топливной логистике оккупантов в Воронеже. Наши агенты провели успешную диверсию на железной дороге в Воронежской области, уничтожив релейный шкаф. В результате движение поездов с топливом из крупной нефтебазы нарушено, а оккупантам потребуется время на восстановление. Координаты: 51.48117715, 39.241163083", – отмечено в сообщении.

В "Атеш" уточнили, что диверсия была проведена некоторое время назад, однако в движении выдержали паузу перед сообщением о ней, чтобы обеспечить безопасность своего агента.

"Воронеж играет ключевую роль в снабжении армии РФ. Здесь сосредоточено несколько нефтебаз, откуда горючее отправляется в приграничные регионы и зону боевых действий. Любая задержка – это снижение боеспособности, нехватка топлива для техники и рост хаоса в российских войсках", – добавили в "Атеш".

Напомним, ранее стало известно, что агент "Атеш" разведал научно-производственный центр в Санкт-Петербурге. . Речь идет о научно-производственном центре "Лопатки. Компрессоры. Турбины". В результате была собрана информация о режиме работы центра, системе охраны и ключевых сотрудниках.

Также агенты "Атеш" устроили диверсию на железной дороге в Смоленской области, по которой оккупанты перебрасывали военные грузы. Кроме того, в этом же российском регионе агенты движения разведали нефтебазу.

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