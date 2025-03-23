Агенты 'Атеш' устроили диверсию на железной дороге в Смоленской области: ею перебрасывали военные грузы. Фото и видео

Агенты военного партизанского движения украинцев и крымских татар "Атеш" провели диверсию в Смоленской области России. Путем поджога они уничтожили трансформаторный шкаф на железной дороге в районе села Перенка.

Видео дня

По этому маршруту враг перевозил технику и военные грузы в сторону фронта. Об этом сообщается в Telegram-канале движения.

"Ранее нами неоднократно фиксировалось перемещение военных грузов и техники по данному маршруту в сторону Брянской и далее Курской областей", – уточнили диверсанты.

По их совам, в результате действий агентов была нарушена логистика оккупантов – задержаны перевозки грузов, предназначенных для снабжения войск РФ на линии фронта.

Также агенты отметили, что продолжают наблюдать за логистическими и военными объектами на территории России, техникой и личным составом.

"Мы продолжим бить по объектам в РФ и передавать информацию Силам обороны Украины! Мы призываем присоединяться к нам небезразличных граждан РФ. Граждан, которые понимают, что существующий преступный режим не ценит человеческую жизнь и лишает страну будущего", – подчеркнули в "Атеш".

Как сообщал OBOZ.UA, в сибирском городе Горно-Алтайск неизвестный диверсант поджег подстанцию, из-за чего вспыхнул пожар. Диверсия привела к масштабному отключению электроэнергии в районе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!