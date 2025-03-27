Агент 'Атеш' разведал научно-производственный центр в Санкт-Петербурге: что удалось узнать. Фото

Агенты украинского подполья провели разведку предприятия в Санкт-Петербурге, которое занимается производством и поставкой военных авиационных двигателей. Речь идет о научно-производственном центре "Лопатки. Компрессоры. Турбины".

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В результате была собрана информация про режим работы центра, систему охраны и ключевых сотрудников. Об этом в Telegram сообщает военное движение украинцев и крымских татар "Атеш".

Партизаны намекнули, что в скором времени на территории предприятия могут произойти определенные события. В частности, работникам научно-производственного центра рекомендовали поскорее поискать вакансии в других местах, которые в меньшей мере связаны с военной промышленностью.

"Мы продолжаем работу по сокращению военного потенциала РФ и призываем граждан, которые желают своей стране лучшего будущего, присоединяться к нам", – заявили в "Атеш".

Предприятие позиционирует себя, как центр, который обладает уникальными технологиями, позволяющими осуществить полный цикл изготовления деталей сложной конфигурации для предприятий авиационной промышленности и точного приборостроения. В частности, предприятие занимается производством авиационных турбовинтовых двигателей и других компонентов для авиации.

Напомним, украинский удар по аэродрому воздушно-космических сил ВС РФ "Энгельс-2" уничтожил 96 крылатых ракет воздушного базирования. Этого вооружения врагу хватило бы на три ракетных удара по Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, после атаки на военный аэродром "Энгельс-2" в сети начали распространять информацию о гибели двух членов экипажа бомбардировщика Ту-95МС. Хотя военное руководство РФ официально не подтверждало смерть военных преступников.

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