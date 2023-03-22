На Херсонщине оккупанты обстреляли спасателей, которые ликвидировали пожар: есть раненые

В селе Ивановка Херсонского района российские войска обстреляли пожарно-спасательное подразделение, которое тушило горящий дом. Сотрудники ГСЧС Бурлин Андрей и Шлыков Александр получили ранения.

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Об этом 21 марта сообщил Telegram-канал Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Сказано, что инцидент произошел на днях, но конкретную дату в ведомстве не уточнили (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Пожар в доме на Херсонщине был спровоцирован ударом ВС РФ. Когда сотрудники экстренной службы работали на месте происшествия, произошел повторный удар.

"Спасатели Херсона работают в сверхсложных условиях, ведь враг стоит совсем близко – по ту сторону Днепра. Пожарным приходится тушить пожары под прицелом оккупантов. Поэтому очень часто происходит так, что, выезжая на ликвидацию последствий вражеских прилетов, пожарные попадают под повторный обстрел", – написала пресс-служба.

Известно, что Бурлин получил осколочное ранение брюшной полости, а Шлыков – осколочное ранение левого бедра.

Оба спасателя были доставлены в лечебное учреждение, украинцам оказана вся необходимая помощь. Угрозы для жизни пострадавших сейчас нет.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– За 21 марта подразделения Сил обороны отбили 114 вражеских атак на восточном участке фронта. Враг ведет наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, на других участках фронта – обороняется.

– Более детально о ситуации на передовой можно почитать в сводке Генерального штаба ВС Украины по ссылке.

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