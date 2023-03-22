ВСУ отбили за сутки 114 вражеских атак на восточном участке фронта, враг продолжает наступление на Бахмут – Генштаб

Российская армия не оставляет намерений полной оккупации Донецкой и Луганской областей. На востоке Украины противник ведет наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, на других участках фронта враг обороняется.

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За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отбили 114 вражеских атак на восточном участке фронта. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 22 марта.

Государство-террорист РФ не перестает игнорировать законы и обычаи войны, обстреливает населённые пункты, а также объекты критической инфраструктуры. За минувшие сутки оккупанты нанесли 10 ракетных и 32 авиационных удара, а также совершили 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам.

Угроза нанесения ударов остается по всей территории Украины. В ночь на 22 марта противник нанес очередной массированный авиационный удар БпЛА "Шахед-136". По предварительной информации, 16 дронов из 21 запущенного врагом были уничтожены защитниками Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, формирование наступательных группировок противника не выявлено. Высшее руководство республики Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию РФ, предоставляет свою инфраструктуру для подготовки подразделений противника. Враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах. За прошедшие сутки противник произвел обстрелы районов населенных пунктов Хреновка и Михальчина Слобода Черниговской области; Атинское, Искрисковщина, Волфино, Павловка, Басовка, Юнаковка и Поповка на Сумщине и Басове, Казачья Лопань, Стрелечье, Глубокое, Волчанск и Великий Бурлук Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник продолжает попытки сломать нашу оборону. Враг вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Кременная, Диброва, Белогоровка и Веселое. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Красное Первое, Двуречная, Масютовка, Купянск, Крахмальное и Берестовое Харьковской области; Новоселовское, Невское и Белогоровка – Луганской, а также Торское, Спорное и Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, теряя значительное количество живой силы, вооружения и военной техники. Наши защитники круглосуточно отражали многочисленные атаки противника в районах населенных пунктов Орехово-Василовка, Григоровка, Богдановка, Ивановское, Бахмут, Клищиевка и Майорск. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Васюковка, Железнянское, Миньковка, Орехово-Василовка, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Часов Яр, Курдюмовка, Озаряновка и Северное Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил наступательные действия в районах Новобахмутовки, Новокалинового, Красногоровки, Степного, Бердичев, Авдеевки, Северного, Водяного, Первомайского, Марьинки и Победы - успеха не имел. Почти 20 неудачных попыток наступления были предприняты врагом в районе Марьинки. Вражеским обстрелам подверглись Ласточкино, Бердичи, Орловка, Авдеевка, Тоненькое, Георгиевка, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Угледар в Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Новополь Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Красное, Чаривное, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское – Запорожской, а также Херсон, Берислав, Понятовка, Дарьевка и Антоновка.

За прошедшие сутки Авиация Сил обороны Украины нанесла 6 ударов по районам сосредоточения оккупантов. В то же время, наши защитники сбили 15 вражеских БПЛА разных типов, а также 2 управляемые авиационные ракеты Х-59. Подразделения ракетных войск и артиллерии уничтожили склад боеприпасов, 2 зенитно-ракетных комплекса, радиолокационную станцию и один другой важный объект противника.

Напомним, страна-агрессор Россия в ночь с 21 на 22 марта устроила очередную атаку дронами. Вражеские "Шахеды" зафиксировали в ряде регионов Украины. В том числе и в Киевской области.

Ранее сообщалось, что оккупационные войска на протяжении 20 марта совершили 66 обстрелов по громадам Херсонщины. В результате действий военных преступников погиб человек, несколько жителей получили ранения, в том числе ребенок.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия 21 марта ударила по Одессе ракетами. В городе раздались взрывы, силам ПВО удалось сбить часть вражеских снарядов, однако есть и прилет.

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