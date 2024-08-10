На Херсонщине оккупанты повредили объекты критической инфраструктуры: шесть раненых

В течение суток оккупационные войска России нанесли удары по ряду населенных пунктов Херсонщины. Враг попал по объектам критической инфраструктуры, жилым домам и авто. В результате обстрелов шесть человек получили ранения.

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Об этом утром 10 августа сообщил руководитель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. По его словам, в течение суток с 06:00 утра пятницы, 9 августа, по 06:00 утра субботы, 10 августа, кафиры били по Херсону и еще 16 населенным пунктам.

В частности, под вражеским огнем и авиаударами оказались Херсон, Белозерка, Широкая Балка, Антоновка, Садовое, Приднепровское, Зеленовка, Зимовник, Зоровка, Никольское, Новодмитровка, Берислав, Качкаровка, Змиевка, Андреевка, Томарино, Новорайск.

Шесть человек в результате этих обстрелов получили ранения.

Враг попал в объекты критической инфраструктуры; жилые кварталы, в том числе многоэтажку и 23 частных дома.

Также захватчики повредили частные автомобили.

Как сообщал OBOZ.UA, утром в субботу, 10 августа, военные России ударили по Краматорску Донецкой области. Под огнем оккупантов оказался объект критической инфраструктуры, один работник предприятия погиб, еще несколько получили ранения.