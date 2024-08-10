В Никополе оккупанты попали дроном в жилой дом: пострадали мама с маленьким ребенком. Фото

Российские оккупанты продолжают терроризировать Никопольский район Днепропетровщины регулярными обстрелами. Вечером 9 августа путинские войска ударили дроном-камикадзе по жилому дому.

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Вследствие обстрела пострадали мама с маленьким ребенком. Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Вечером оккупанты четыре раза атаковали Никополь. После удара дроно-камикадзе по жилому дому ранения получила 21-летняя женщина и ее полуторагодовалый сын.

Ребенка госпитализировали в состоянии средней тяжести, его мама будет лечиться дома. Повреждения вследствие обстрелов получил многоквартирный дом.

Также россияне продолжили терроризировать мирных жителей утром 10 августа. С начала суток враг атаковал районный центр, а также населенные пункты Мировской и Красногригоревской громады. Из-за обстрелов произошел пожар. В других громадах области ночь прошла без обстрелов.

Напомним, российские войска 9 августа применили для обстрелов приграничных территорий в Сумской области новый тип боеприпасов. Они подобны управляемым авиабомбам, но оборудованы собственными двигателями, поэтому имеют большую дальность.

Ранее сообщалось, что 9 августа российские террористы нанесли удар по торговому центру в Константиновке Донецкой области. На месте возник сильный пожар. По меньшей мере 14 человек погибли и 43 получили ранения. Среди погибших, вероятно, – трое детей.

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