Оккупанты начали обстреливать Сумщину новым типом КАБов: в чем их особенность

Российские войска в пятницу, 9 августа, применили для обстрелов приграничных территорий в Сумской области новый тип боеприпасов. Они подобны управляемым авиабомбам (КАБ), но оборудованы собственными двигателями, поэтому имеют большую дальность.

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Об этом в эфире национального телемарафона рассказал глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх. По его словам, начиная с 7:30 утра враг запустил по региону 24 авиабомбы.

"Мы отмечаем изменение определенных боеприпасов. Раньше это были простые КАБы – они планировали и наносили удары по населенным пунктам и объектам инфраструктуры. Сейчас появились новые планирующие боеприпасы – такие же, как КАБ, но у них есть двигатель и эта бомба летит гораздо дальше, вдвое, и точнее", – сказал Артюх.

Глава ОВА рассказал, что в течение дня по Сумщине оккупанты выпустили по меньшей мере 11 авиабомб нового типа.

Он также добавил, что способы борьбы с такими боеприпасами такие же, как и с привычными КАБами: поражение самолетов-носителей и применение средств радиоэлектронной борьбы.

Артюх также рассказал, что в пятикилометровой полосе от государственной границы из РФ уже эвакуированы 18 тысяч человек, из них более 2 тысяч детей. За последние три дня 523 человека были эвакуированы, из них 117 детей.

Ранее глава ОВА отметил, что враг значительно увеличил применение КАБов по приграничью. Однако уменьшилось количество обстрелов из минометов, артиллерии, систем залпового огня. По его словам, это объясняется умелыми действиями ВСУ, уничтожающими огневые точки и склады с боеприпасами оккупационных войск РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, из-за усиления российских обстрелов в Сумской области временно приостановили работу гуманитарного коридора "Колотыловка – Покровка". Его использовали для возвращения людей из оккупации на подконтрольные Украине территории.

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