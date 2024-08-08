Из-за российских обстрелов в Сумской области закрыли коридор для выезда из оккупации: Верещук назвала альтернативный маршрут

Из-за усиления российских обстрелов в Сумской области временно приостановили работу гуманитарного коридора "Колотыловка - Покровка". Его использовали для возвращения людей из оккупации на подконтрольные Украине территории.

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Об этом сообщила министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Пункт пропуска "Колотыловка - Покровка" закрыли по меньшей мере на 10 дней.

В то же время, для выезда с временно оккупированных территорий остается доступным коридор "Мокраны – Доманово" через белорусско-украинскую границу на Волыни.

"Пользуясь случаем, обращаюсь к людям: если вы не можете пересечь границу в пункте пропуска "Колотыловка – Покровка", то езжайте через Республику Беларусь. Если нужно, обращайтесь в Минреинтеграцию по номеру 1548, мы поможем", – сказала Верещук.

Ранее сообщалось, что в среду, 7 августа, в 23 населенных пунктах пяти общин Сумского района объявлена обязательная эвакуация. Первоначально будут вывозить семьи с детьми.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 августа оккупанти совершили 35 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумщины. Зафиксировано 104 взрыва. Под вражеским ударом были Николаевская, Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Краснопольская, Белопольская, Великописаревская, Тростянецкая, Новослободская, Глуховская, Эсманская общины.

6 августа российские террористы атаковали FPV-дроном гражданский автомобиль в Сумской области. В результате очередного преступления врага погиб 60-летний мужчина.

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