Россияне атаковали FPV-дроном гражданское авто на Сумщине: погиб мужчина

Российские оккупационные войска в понедельник, 5 июля, атаковали FPV-дроном гражданский автомобиль в Сумской области. В результате очередного преступления врага погиб 60-летний мужчина.

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Погибший был руководителем агрофирмы, в момент атаки он находился в машине. Об этом сообщили на Facebook-странице Офиса генерального прокурора.

Трагедия произошла на территории Хотинской громады Сумской области.

Там добавили, что при процессуальном руководстве Сумской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

"По данным следствия, 5 августа 2024 года около 17:00 враг атаковал, по предварительной информации, FPV-дроном транспортное средство, двигавшееся по территории Хотинской громады Сумского района. Погиб 60-летний руководитель агрофирмы, находившийся за рулем автомобиля", – отметили в ОГП.

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов, добавили правоохранители.

В Сумской областной военной администрации сообщили, что 5 августа войска России совершили 35 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов региона. Зафиксировано 104 взрыва. Под вражеским ударом были Николаевская, Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Краснопольская, Белопольская, Великописаревская, Тростянецкая, Новослободская, Глуховская, Эсманьская громады.

По Миропольской громаде оккупанты ударили КАБами. Ранения получили два человека.

Как сообщал OBOZ.UA:

– вечером 5 августа в Киевской области раздались взрывы после объявления воздушной тревоги. Враг атаковал регион баллистикой.

– В ночь на 6 августа оккупационные войска ударили ракетами по Харькову. Также враг атаковал населенный пункт Циркуны в Харьковском районе.

– В результате российского обстрела в ночь на 4 августа повреждения получила железнодорожная инфраструктура на Полтавщине. Поэтому были изменены маршруты ряда поездов на Харьковском направлении: они курсируют с существенными задержками.

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