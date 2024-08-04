В Полтавской области из-за обстрела РФ повреждена железная дорога: УЗ сообщила о задержке поездов
В результате российских обстрелов в ночь на 4 августа повреждения получила железнодорожная инфраструктура на Полтавщине. Из-за этого были изменены маршруты ряда поездов на Харьковском направлении: они курсируют с существенными задержками.
К счастью, обошлось без погибших и раненых. О последствиях атаки рассказали в "Укрзалізниці".
"Ночью в результате обстрела на Полтавщине повреждена железнодорожная инфраструктура. Ряду поездов Харьковского направления были оперативно изменены маршруты, чтобы продолжить движение, но из-за этого они следуют с существенными задержками", – говорится в сообщении.
В "Укрзалізниці" добавили, что в результате обстрела повреждений, в частности, получили пути, контактная сеть, опоры.
"Восстановительные работы уже проведены, часть поездов пропущена с резервными тепловозами, а сейчас уже практически полностью восстановлено и энергоснабжение. К счастью, обошлось без жертв и раненых", – добавили в компании.
Железнодорожники собирают информацию о пересадках пассажиров, чтобы организовать дальнейшие путешествия.
"Информация о поездах, которые курсируют с задержками, можно узнать на портале uz-vezemo.uz.gov.ua. А если вы сейчас на борту одного из этих поездов и у вас должна быть дальнейшая пересадка, обратитесь, пожалуйста, к проводнику или стюарду — наши диспетчеры сейчас организуют все нужные стыковки", – обратились к пассажирам в "Укрзалізниці".
Напомним, в ночь на 4 августа Россия атаковала Украину четырьмя ракетами и пятью "Шахедами". Силы ПВО смогли сбить все вражеские дроны-камикадзе. Боевая работа в течение ночи продолжалась в Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской областях.
А вот ракеты, запущенные РФ, сбить не удалось. По Харьковщине оккупанты ударили двумя зенитными управляемыми ракетами С-300, а по Полтавщине – дома управляемыми авиационными ракетами Х-59 из воздушного пространства Курской области РФ.
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