Россия атаковала Украину четырьмя ракетами и пятью 'Шахедами': сбиты все дроны

Силы противовоздушной обороны Украины в ночь на 4 августа сбили все пять российских дронов-камикадзе типа Shahed-136/131. Вместе с тем враг нанес удары четырьмя ракетами.

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Под ударами оказались Харьковская и Полтавская области. Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

Он отметил, что по Харьковщине оккупанты ударили двумя зенитными управляемыми ракетами С-300, а по Полтавщине – дома управляемыми авиационными ракетами Х-59 из воздушного пространства Курской области РФ. Пуски ударных БПЛА враг совершал из Приморско-Ахтарска, РФ.

Силами и средствами мобильных огневых групп Сил обороны Украины и подразделений радиоэлектронной борьбы ВС ВСУ были сбиты все пять "Шахедов" в Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской областях.

По Харьковщине оккупанты ударили после 23:00 в субботу. Информация о пострадавших не поступала. Данные о повреждениях проверяются.

По данным Полтавской ОВА, около полуночи РФ атаковала Полтавщину, там работала ПВО. В частности, взрывы слышали в Миргородском районе. Предварительно, попаданий в гражданскую инфраструктуру и пострадавших нет.

Как сообщал OBOZ.UA, минувшей ночью, 3 августа, россияне атаковали Украину, запустив две ракеты С-300, две противорадиолокационные ракеты Х-31П, а также 29 "Шахедов". Силы ПВО уничтожили 24 дрона над девятью областями.

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