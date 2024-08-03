Россия устроила новую атаку на Украину: силы ПВО ночью сбили 24 из 29 вражеских дронов-камикадзе

Россия в ночь на 3 августа снова устроила атаку на Украину. На украинские города и села летели 29 российских дронов-камикадзе и четыре ракеты.

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Силы ПВО уничтожили 24 "Шахеда" над девятью областями Украины. Об этом сообщил командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины Николай Олещук.

Он рассказал, что минувшей ночью россияне атаковали Украину, запустив две зенитные управляемые ракеты С-300 с оккупированной территории Донетчины, две противорадиолокационные ракеты Х-31П с воздушного пространства над акваторией Черного моря, а также 29 ударных БпЛА типа Shahed с мыса Чауда в оккупированном Крыму и из Приморско-Ахтарска Курской области РФ.

Отражали воздушное нападение мобильные огневые группы Сил обороны Украины, зенитные ракетные войска и подразделения РЭБ Воздушных Сил.

"В результате противовоздушного боя сбиты 24 ударных БпЛА типа Shahed-131/136 в пределах Херсонской, Одесской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Киевской, Винницкой и Житомирской областей. Спасибо за боевую работу", – отметил Олещук.

Над Днепропетровщиной, в частности, ночью подразделения ПВК "Восток" уничтожили три дрона: два "Шахеда" и один разведывательный, рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, особенно терроризировали оккупанты Никопольский район, по нему били и дронами-камикадзе, и артиллерией. Поврежден жилой дом и газопровод, однако обошлось без жертв и пострадавших.

Один из сбитых вражеских дронов уничтожили военные моряки.

"Сегодня ночью, в Одесской области, во время воздушной атаки российских оккупантов, силами и средствами подразделений Военно-Морских Сил ВС Украины был сбит вражеский дрон-камикадзе SHAHED-136. Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины продолжают уничтожать врага на земле воздухе!" – отмечено в сообщении ВМС.

Напомним, по данным Forbes, Украина в июле обошла Россию по количеству ударов дальнобойными дронами.

РФ атаковала нашу территорию 426 дронами-камикадзе типа "Шахед", а Украина нанесла удары более чем 520 дронами дальнего радиуса действия.