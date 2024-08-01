Украина в июле обошла Россию по количеству ударов дальнобойными дронами – Forbes

В июле 2024 года Силы обороны Украины обошли Россию по количеству и качеству ударов, нанесенных дальнобойными БПЛА. РФ атаковала нашу территорию 426 дронами-камикадзе типа "Шахед", а Украина нанесла удары более чем 520 дронами дальнего радиуса.

Видео дня

К такому выводу пришло издание Forbes. Кстати, информацией об этом поделился официальный Telegram-канал Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Противовоздушная оборона России постоянно пропускает украинские БПЛА, которые долетают до нефтебаз, подстанций и военных объектов.

"Большой вопрос в том, сколько ударных беспилотников дальнего радиуса может производить Украина, и не является ли июль пиком ее возможностей", – сказано в материале.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно украинским военнослужащим впервые удалось сбить с помощью FPV-дрона вертолет Ми-8 российских захватчиков. Атака произошла над временно оккупированной частью Донецкой области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!