В Сумской области проведут обязательную эвакуацию из 23 населенных пунктов пограничной полосы, – Артюх

В среду, 7 августа, в 23 населенных пунктах пяти общин Сумского района объявлена обязательная эвакуация. Первоначально будут вывозить семьи с детьми.

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Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Владимир Артюх в эфире национального телемарафона "Единые новости". Он отметил, что соответствующее распоряжение о внедрении обязательной эвакуации подписал перед эфиром.

"В действие вступает с момента подписания. Задачи поставлены, силы и эвакуационные средства подготовлены", – сказал Артюх.

По его словам, планируется вывезти около шести тысяч человек, в том числе 425 детей.

"Более суток длилась воздушная тревога. Я благодарю наши Вооруженные силы, Силы противовоздушной обороны, которые уничтожают даже баллистические ракеты. И очень много взрывов, которые слышат сегодня жители Сум и области – это работа нашей противовоздушной обороны. Такого прикрытия еще не было на Сумщине", – отметил начальник Сумской ОВА.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 августа оккупанты совершили 35 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумщины. Зафиксировано 104 взрыва. Под вражеским ударом были Николаевская, Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Краснопольская, Белопольская, Великописаревская, Тростянецкая, Новослободская, Глуховская, Эсманьская общины.

6 августа российские террористы атаковали FPV-дроном гражданский автомобиль в Сумской области. В результате очередного преступления врага погиб 60-летний мужчина.

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