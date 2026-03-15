На Херсонщине оккупанты при участии Сальдо продают аграриям украденную ранее у них сельхозтехнику – ЦНС

В течение первых двух лет оккупации части Херсонщины россияне массово воровали сельскохозяйственную технику у местных аграриев. Ее вывозили на территорию РФ и ставили на баланс российских структур.

Сейчас же под видом "инвестиций" эту технику перегоняют обратно на Херсонщину – и предлагают фермерам купить ее во второй раз, активно помогает им в этом местный гауляйтер Владимир Сальдо. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

В ЦНС напомнили, что в 2022–2023 годах российские оккупационные войска массово вывозили с временно оккупированной территории Херсонщины сельскохозяйственную технику. Комбайны, тракторы и другое оборудование забирали из украинских хозяйств и перегоняли в Россию.

"По результатам проведенной аналитической работы ЦНС, установлено, что похищенную технику оккупационная администрация Херсонщины во главе с Сальдо (осужденный за государственную измену коллаборационист Владимир Сальдо, назначенный Кремлем гауляйтером Херсонщины. – Ред.) передала российской компании "Ростсельмаш". Технику поставили на баланс российских структур и фактически интегрировали в их систему снабжения", – говорится в сообщении.

Сейчас же оккупанты решили использовать украденную технику для самопиара и заработка.

"Теперь оккупационная власть пытается создать видимость "инвестиций в регион". Под видом сотрудничества с "Ростсельмашем" эту технику снова завозят на временно оккупированную территорию Херсонщины. Фактически аграриям предлагают купить технику, которую ранее у них отобрали — только с "небольшой скидкой". Таким образом оккупанты пытаются легализовать похищенное имущество и подать это как поддержку местного сельского хозяйства", – резюмировали в ЦНС.

Как писал OBOZ.UA, еще в апреле 2022 года стало известно, что "кадыровцы" похитили из Херсона комбайны местных фермеров. Через некоторое время техника "засветилась" в Чечне.

Порой для мародеров попытки украсть сельхозтехнику у украинских фермеров заканчивались фатально. В том же 2022 году, но в июне, оккупанты попытались украсть комбайн с фермы на Херсонщине. В ответ владелец фермы вместе с охраной открыл по ним огонь. Тогда двое оккупантов были ликвидированы, еще несколько получили ранения.

