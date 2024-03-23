В Херсонской области враг обстрелял село и с дрона сбросил взрывчатку на пункт несокрушимости: есть пострадавшая. Фото

Оккупационные войска России в ночь на 23 марта обстреляли Нововоронцовку в Херсонской области. Вследствие атаки ранения получила 60-летняя женщина. А утром враг сбросил взрывчатку с дрона на пункт несокрушимости в одном из сел Новоалександровской громады, там обошлось без пострадавших.

Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации. Там также опубликовали фото последствий обстрелов.

В ОВА заявили, что враг продолжает бить по мирным населенным пунктам Херсонщины.

"Ночью под российский обстрел попала Нововоронцовка. Пострадала местная жительница. У 60-летней женщины медики диагностировали минно-взрывную травму, сотрясение головного мозга, контузию и многочисленные гематомы", – говорится в сообщении.

Пострадавшей оказана необходимая помощь, в дальнейшем она будет проходить лечение амбулаторно.

Кроме того, утром в субботу войска РФ сбросили взрывчатку с дрона на пункт несокрушимости в одном из сел Новоалександровской громады.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам руководителя Херсонщины Александра Прокудина, в течение суток российские войска продолжали массированно обстреливать область. Под вражеским огнем оказались жилые кварталы 19 населенных пунктов области и самого Херсона.

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