На Херсонщине сапер подорвался на российской взрывчатке: появились подробности

Вблизи села Малая Сейдеминуха Херсонской области на российской мине подорвался украинский сапер. Он выжил, но потерял часть правой ноги, а также получил осколочные ранения лица.

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Потерпевшему, получившему тяжелые травмы во время выполнения обязанностей, 38 лет. Об этом во вторник, 2 мая, сообщила в Telegram пресс-служба Херсонской ОВА.

"Мужчину госпитализировали, врачи оказывают ему необходимую медпомощь", – заявили чиновники.

Известно, что инцидент произошел во время разминирования территории Калиновской громады. Когда эксперт работал на месте, одна из мин сдетонировала.

"Помните: саперы ежедневно рискуют жизнью, чтобы очистить нашу землю от российских боеприпасов. Цените их труд, соблюдайте правила безопасности!" – призвали в ОВА.

Пресс-служба областной военной администрации также пожелала раненому скорейшего выздоровления.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 1 мая стало известно, что в Николаевской области закроют доступ для посетителей в леса, которые находились на линии столкновения в активных боевых действиях, из-за заминирования. По той же причине в предстоящий курортный сезон будут недоступны морские пляжи региона.

– В Запорожье украинские военные создали свалку из остатков ракет, снарядов и мин государства-агрессора РФ, которыми обстреливались прифронтовые населенные пункты. Как она выглядит – смотрите по ссылке.

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