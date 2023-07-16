На Херсонщине у детей во время игры взорвался неизвестный предмет: двое мальчиков в больнице

В Херсонской области двое несовершеннолетних мальчиков пострадали в результате взрыва неизвестного предмета. Оба в состоянии средней тяжести находятся в больнице.

Видео дня

О трагическом случае рассказал глава областной военной администрации Александр Прокудин. По его словам, он произошел в селе Трифоновка, которое более семи месяцев находилось под оккупацией в 2022-м.

Отмечается, что дети обнаружили на улице неизвестный предмет. Во время игры устройство сдетонировало и травмы получили мальчики 8 и 10 лет.

"У детей черепно-мозговые травмы, контузии. Младший еще получил осколочные ранения туловища и рук, ожог ноги", – рассказал Прокудин.

Мальчиков госпитализировали в медучреждение в состоянии средней тяжести. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

"Обращаюсь к родителям! Будьте внимательны, говорите с детьми. Объясните, какая опасность может стоять за играми с неизвестными предметами", – призвал глава ОВА.

Отметим, что село Трифоновка в Бериславском районе Херсонщины находилась под временной российской оккупацией с самого начала широкомасштабного вторжения войск РФ в Украину. Воины ВСУ освободили населенный пункт 6 октября 2022 года. Там снова взвился украинский флаг, впоследствии люди начали возвращаться в свои дома.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Житомирской области 23-летний водитель авто подорвался на мине в лесу. Мужчина заехал на заминированную территорию для сбора черники, перед тем высадив семью у предупредительного знака.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!