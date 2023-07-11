Поехали собирать чернику: на Житомирщине авто подорвалось на мине, погиб 23-летний мужчина

На Житомирщине автомобиль подорвался на мине, вследствие взрыва погиб 23-летний водитель. Он заехал на заминированную территорию в лесу для сбора черники, перед этим высадив семью возле предупредительного знака.

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Как рассказали в полиции Житомирской области, трагедия произошла 10 июля вблизи села Рудни-Хочинская Олевской громады. Сообщение о взрыве в лесу поступило в отделение №2 (Олевск) Коростенского райуправления.

По данным правоохранителей, люди заехали на заминированную территорию, пренебрегая предупредительными знаками и ограничительными лентами.

Перед знаком "Въезд запрещен" и "Стоп мины!" мужчина высадил свою семью, а сам поднял шлагбаум и поехал дальше.

На грунтовой дороге автомобиль попал на мину и взорвался. 23-летний житель Олевской громады погиб на месте.

Возбуждено уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Полицейские обратились к жителям Житомирщины с призывом соблюдать правила безопасности и напомнили, что в области разрешено посещать леса, кроме территорий в 20 км от границы с Беларусью и местностей, которые были оккупированы.

Также запрещено посещение заповедников и закрытых водоемов поблизости с объектами критической инфраструктуры.

"Будьте благоразумны и осторожны! Учите правилам безопасности детей", – призвали в полиции.

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