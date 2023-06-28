В Херсонской области комбайн взорвался на российской мини: два человека ранены

В Херсонской области во время выполнения полевых работ комбайн подорвался на российской мине. В результате инцидента двое мужчин, 41 и 36 лет, получили ранения.

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Об этом сообщили в Telegram Херсонской ОВА. Отмечается, что событие произошло в поле вблизи села Чкалово Великоалександровской общины.

По данным ОВА, пострадавших госпитализировали в ближайшее медучреждение, сейчас врачи оказывают им необходимую помощь.

В местной администрации в очередной раз предупредили, что минная опасность в области чрезвычайно опасна, особенно это касается побережья водоемов, поля, лесополосы, обочины дорог и пустырей.

"Не посещайте эти места, если не уверены, что там работали саперы!" – призвали в ОВА.

Напомним, ранее на Харьковщине местный житель пытался перевезти боеприпас в коляске мотоцикла. Предмет сдетонировал, в результате чего 39-летний водитель транспортного средства погиб, а еще один местный житель, 45 лет, получил ранения.

Спасатели напомнили, что какие-либо неизвестные предметы трогать запрещено, а перевозить – тем более.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще в мае гауляйтер временно оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские захватчики минируют объекты инфраструктуры и поля. О том, что оккупанты существенно усиливают оборону, предатель признался в эфире российского пропагандистского шоу.

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