На Херсонщине взорвалось авто с оккупантами: уничтожена группа 'барсиков', которые работали на Рогозина – ГУР

Во временно оккупированном селе Стрелковое на юге Херсонской области взорвался автомобиль с тремя российскими захватчиками внутри. Все трое операторов БПЛА т.н. центра спецназначения беспилотных систем "Барс-Сармат" ликвидированы.

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Об этом 4 июля сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины. На своем Telegram-канале пресс-служба уточнила: машина российских военнослужащих – Chevrolet Aveo – уничтожена на окраине населенного пункта.

Все трое захватчиков (включая старшего вражеской группы, которая представляла угрозу для Сил безопасности и обороны Украины и терроризировала гражданское население Херсонщины) отправились на концерт Иосифа Кобзона.

В ГУР пошутили, что речь идет о "барсиках" Дмитрия Рогозина, поскольку бывший глава "Роскосмоса" сейчас является начальником указанного ЦСП.

Т.н. центр "Барс-Сармат" враг сформировал в 2024 году на ВОТ Запорожской области. Он специализируется на испытании и боевом применении новых роботизированных и электронных систем, в частности беспилотников, робототехнических комплексов, систем радиоэлектронной разведки и борьбы, а также средств управления и связи.

В структуре "Барс-Сармат" есть несколько отрядов. Ликвидированная группа входила в группу "Барс-1", которая дислоцируется в оккупированном Геническе.

Главарь "Барс-1" с позывным "Корсар" рядом с Рогозиным:

"ГУР МО Украины напоминает – за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие", – подытожили разведчики.

Как писал OBOZ.UA, ранее в ГУР МО показали работу ударных дронов "Бобер" по аэродром в Саках во временно оккупированном Крыму. Там были поражены: зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С1" вместе с расчетом, радиолокационные станции "Ниобий-СВ", "Печора-3", "Противник-ГЭ" и российский истребитель Су-30.

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