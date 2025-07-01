Работали ударные 'Бобры': в ГУР показали поражение российских систем ПВО и Су-30 на аэродроме в Саках. Видео

Украинская разведка продолжает методично уничтожать военную инфраструктуру россиян во временно оккупированном Крыму. На этот раз под прицел попал аэродром в Саках.

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Там ударные дроны "Бобер" вывели из строя сразу несколько важных объектов врага. Главное управление разведки МО Украины обнародовало видео уничтожения систем ПВО и российского истребителя Су-30.

"Эксклюзивные кадры боевой работы дронов украинского производства UJ-26, более известных как "Бобер", на территории временно оккупированного Крыма", – говорится в сообщении.

В частности, был поражен зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С1" вместе с обслугой, радиолокационные станции "Ниобий-СВ", "Печора-3" и "Противник-ГЭ". Кроме того, зафиксировано уничтожение российского истребителя Су-30.

Стоит отметить, что UJ-26 – беспилотники украинского производства, которые стали одним из самых эффективных инструментов для точечных ударов по объектам в глубоком тылу оккупантов. В руках спецназовцев ГУР эти дроны превращают даже хорошо защищенные российские объекты в горящий металлолом.

Напомним, воины ВСУ провели успешные контрбатарейные атаки и уничтожили вражеские Д-30, Д-20 и "Мсту-Б". Операции 44-й отдельной артиллерийской бригады им. гетмана Даниила Апостола сняли на видео наши дроны-разведчики. Командование не раскрыло, где именно бойцы поймали российскую военную технику.

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