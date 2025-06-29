Украинские защитники победили в контрбатарейной борьбе: уничтожены вражеские пушки. Видео

Воины ВСУ провели успешные контрбатарейные атаки и уничтожили вражеские Д-30, Д-20 и "Мсту-Б". Операции 44-й отдельной артиллерийской бригады им. гетмана Даниила Апостола сняли на видео наши дроны-разведчики.

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Этими кадрами 29 июня поделилась в Telegram пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил. Командование не раскрыло, где именно бойцы поймали российскую военную технику.

Представители 44 ОАБр на своей Facebook-странице рассказали, что их военнослужащие в очередной раз демонстрируют высокий уровень слаженности и эффективности в контрбатарейной борьбе.

"Уничтожение пушек противника – это не только ослабление его огневой мощи, но и уменьшение наступательного потенциала. Лучшая награда за эту сложную и опасную работу – сохраненные жизни украинцев", – подчеркнули военные.

Известно, что пушка Д-30 была поражена вместе с боекомплектом. Ее, а также Д-20 и "Мсту-Б", оккупанты прятали среди деревьев, но избежать справедливой кары врагу это не помогло.

Как писал OBOZ.UA, согласно официальной статистике ГШ ВСУ, Силы обороны Украины за 28 июня уничтожили в боях 277 единиц военной техники и вооружения ВС РФ. Также в "груз-200/300" они превратили около 1220 захватчиков.

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