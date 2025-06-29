ВСУ отминусовали за сутки 1220 оккупантов и семь вражеских бронемашин – Генштаб

Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили в боях 277 единиц военной техники и вооружения оккупационных войск России. В "груз-200/300" превратили около 1220 захватчиков.

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С начала полномасштабной войны на украинской земле отминусовали уже 1 018 940 военных преступников из рядов российской армии. Данные о потерях врага по состоянию на 29 июня озвучил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне бойцы уничтожили 24 артиллерийские системы (всех 29 689), семь боевых бронированных машин (22 915) и шесть танков (10 976) ВС РФ.

Защитники сбили 147 российских беспилотников оперативно-тактического уровня (всего 42 624) и сожгли 93 единицы вражеской автомобильной техники и автоцистерн (53 508).

Кроме этого, за время войны ВСУ в целом уничтожили 3921 единицу спецтехники, 3394 крылатые ракеты, 1425 РСЗО, 1189 средства ПВО, 420 самолетов, 377 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подводную лодку войск страны-агрессора России.

Как сообщал OBOZ.UA, пилоты дронов Третьей отдельной штурмовой бригады уничтожили зенитную самоходную установку "Шилка" армии РФ. Эта техника является довольно редкой целью, ею враг прикрывал свои войска.

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