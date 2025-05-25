На Херсонщине взорвался боеприпас в частном доме: погиб ребенок, пять человек пострадали

В поселке Калиновское Бериславского района Херсонской области произошел трагический взрыв боеприпаса в частном доме. В результате этого погиб восьмилетний мальчик.

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Кроме того, пять человек получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин.

"В поселке Калиновское Бериславского района произошел взрыв неизвестного предмета в частном доме. К сожалению, в результате неосторожного обращения с боеприпасами взрослыми погиб 8-летний мальчик", - говорится в сообщении.

Среди пострадавших - две женщины, одна из которых испытала острую реакцию на стресс, а другая получила многочисленные ранения, включая черепно-мозговую травму и осколочные ранения рук, ног, шеи и грудной клетки. Обеих женщин госпитализировали для оказания медицинской помощи.

Еще трое пострадавших - двое детей, восьмилетний мальчик и 16-летняя девочка, а также мужчина 1989 года рождения - получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Их также госпитализировали, сейчас медики оценивают состояние мужчины.

Напомним, 8 мая в селе Заречное Старосалтовской громады в Харьковской области 11-летний мальчик наткнулся в поле на подозрительный предмет, который, как выяснилось, был взрывоопасным. В момент, когда ребенок прикоснулся к нему, произошел мощный взрыв.

В Харьковской области на неизвестном взрывном устройстве подорвался автомобиль с пассажирами. В результате инцидента ранения получили три человека. Этот инцидент случился в воскресенье, 27 апреля, в населенном пункте Малая Камышеваха Изюмского района. Пострадавшие получили ранения различной степени тяжести.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале августа на Харьковщине мужчина подорвался на собственном огороде. Врачам пришлось ампутировать ему ступню.

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