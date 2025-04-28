В Харьковской области автомобиль подорвался на взрывчатке, есть раненые

В Харьковской области на неизвестном взрывном устройстве подорвался автомобиль с пассажирами. В результате инцидента ранения получили три человека.

Видео дня

ЧП произошло в воскресенье, 27 апреля, в населенном пункте Малая Комышеваха Изюмского района. Об этом сообщили на Facebook-странице Центра координации противоминной деятельности.

Пострадавшие получили ранения разной степени тяжести.

"Сегодня вечером в селе Малая Комышеваха Изюмского района произошел подрыв автомобиля на неизвестном взрывоопасном устройстве. В результате взрыва, трое получили ранения разной степени тяжести", – говорится в сообщении.

В учреждении напомнили, что в Харьковской области остается высокий уровень минной опасности.

"Если вы заметили взрывоопасный или подозрительный предмет, обращайтесь по телефону горячей линии 0800 33 10 40 или 101, 102", - добавили в Центре.

Напомним, что в ГСЧС ранее рассказали, что в Украине больше всего дистанционного минирования зафиксировано в Харьковской области. В основном это запрещенные международными конвенциями кассетные противопехотные мины ПФМ или противопехотные мины ПОМ-3 с сейсмическими датчиками.

Также наиболее загрязненными взрывоопасными предметами регионов, кроме Харьковщины, является Херсонская и Донецкая области.

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец отмечал, что из-за полномасштабного российского вторжения Украина стала одной из самых заминированных стран в мире. Российские захватчики намеренно минуют гражданские объекты, чтобы исключить возможность восстановления территорий и убить как можно больше украинцев.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 апреля россияне ударили по Никопольщине, в громаде повреждены дома, газопровод и ЛЭП. Пострадала пожилая женщина. Кроме того, в Новопавловской общине погиб 34-летний мужчина.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!