Запрещенные международными конвенциями противопехотные мины: в ГСЧС назвали область, которую россияне больше минуют дистанционно

В Украине больше всего дистанционного минирования зафиксировано в Харьковской области. В основном это запрещенные международными конвенциями кассетные противопехотные мины ПФМ или противопехотные мины ПОМ-3 с сейсмическими датчиками.

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Об этом в понедельник, 17 февраля, сказал глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Андрей Даник в интервью Укринформу. По его словам, существует сложность в обезвреживании этих мин.

"Но наш личный состав имеет достаточную подготовку и уровень квалификации и обеспечен техническими средствами, чтобы эффективно обезвредить эти вражеские мины", – сказал Даник.

Также наиболее загрязненными взрывоопасными предметами регионами, кроме Харьковщины, является Херсонская и Донецкая области.

Руководитель ГСЧС отметил, что темпы проведения работ по разминированию в первую очередь зависят от того, насколько загрязнены территории. Кроме того, идет война и россияне совершают постоянные обстрелы.

"Если мы попадаем на минное поле, которое россияне ставили умышленно и где шло сложное минирование, смешанное, с применением противопехотных, противотанковых мин, то это замедляет время разминирования. Бывают участки, где это можно сделать более быстро", – сказал он.

Вторым фактором является сезонность выполнения работ. К примеру, зимой есть свои особенности, поскольку мины вмерзли в почву и покрыты снегом. Также, по словам Даника, на это влияют растительность, рельеф территории, погодные условия и ряд других факторов.

Как сообщал OBOZ.UA, спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что в Черном море защитники Украины контролируют минную безопасность только в районе трех портов Одессы. Обследование остальной акватории моря пока невозможно из-за ситуации в сфере безопасности.

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