Минируют даже детские игрушки: омбудсмен рассказал о коварной тактике российских оккупантов в Украине

Из-за полномасштабной войны, развязанной страной-агрессором Россией, Украина стала одной из самых заминированных стран в мире. Российские захватчики намеренно минуют гражданские объекты, чтобы исключить возможность восстановления территорий и убить как можно больше украинцев.

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Об этом заявил уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец. Он обнародовал потери гражданских людей в Украине из-за российских минирований.

По его данным, с февраля 2022 года из-за взрывоопасных предметов РФ погибли 336 человек, из них 18 детей. Еще 825 человек, в том числе 92 ребенка, получили ранения.

С начала великой войны русские оккупанты применяют коварную тактику, минуя даже самые невинные вещи, такие как детские игрушки, подчеркнул омбудсмен.

"Оккупанты намеренно минуют гражданские объекты, леса, дороги, заброшенную технику и даже детские игрушки. Это создает смертельную опасность для населения, делает невозможным восстановление разрушенных территорий и нарушает базовые права человека", - подчеркнул Лубинец.

Омбудсмен напомнил, что в общей сложности на конец 2024 года около 139 тыс. км² территории Украины считаются потенциально загрязненными и нуждаются в обследовании.

Дмитрий Лубинец призвал украинцев быть внимательными и обращать внимание на оговорки, а также повышать свою осведомленность о минной опасности, ведь это спасает жизнь.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным ГСЧС, в Украине больше дистанционного минирования зафиксировано в Харьковской области. В основном это запрещенные международными конвенциями кассетные противопехотные мины ПФМ или противопехотные мины ПОМ-3 с сейсмическими датчиками. Также наиболее загрязненными взрывоопасными предметами регионов, кроме Харьковщины, Херсонская и Донецкая области.

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