Оккупанты атаковали Днепропетровщину: погиб мужчина, повреждены дома, газопровод, пострадала женщина. Фото

Россия продолжает атаковать украинские города и мирное население. В воскресенье, 27 апреля, террористы ударили по Никопольщине с временно оккупированных территорий.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысенко. В громаде повреждены дома, газопровод и ЛЭП. Пострадала пожилая женщина. Кроме того, в Новопавловской громаде погиб 34-летний мужчина.

"В течение дня враг избивал по Никопольщине дронами-камикадзе и обстреливал из артиллерии. Атаковал Никополь, Покровскую и Марганецкую громады. Пострадала 73-летняя женщина. Она на амбулаторном лечении", – говорится в сообщении.

В результате обстрелов также повреждены 7 частных домов, 5 хозяйственных построек и парник.

"Пострадала инфраструктура, 30 солнечных панелей, газопровод и линия электропередач. По Новопавловской громаде, что на Синельниковщине, агрессор ударил КАБом. 8 частных домов пострадали. Погибших и раненых нет", – добавил чиновник.

"Еще одна жертва россиян. Вечером они ударили по Новопавловской общине Синельниковского района беспилотником. Поэтому занялся частный дом", – рассказал Лысак.

Во время атаки ожоги получил 34-летний мужчина. Его везли в больницу, чтобы спасти. Но, к сожалению, по дороге его жизнь оборвалась. Травмы оказались слишком тяжелыми.

Чиновник выразил соболезнования родным и близким.

В ночь на 27 апреля российская террористическая армия массированно атаковала Днепр дронами-камикадзе. В результате обстрела в семи многоэтажках выбило не менее 150 окон.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 27 апреля Россия несколькими волнами атаковала Днепропетровщину ударными беспилотниками, убив мужчину и ранив девочку-подростка в Павлограде. Кроме того, в одной из общин района попадание вражеского БПЛА привело к гибели пол тысячи животных на ферме.

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