Выбило не менее 150 окон: появились фото последствий ночной атаки на Днепр

В ночь на 27 апреля российская террористическая армия массированно атаковала Днепр дронами-камикадзе. Вследствие обстрела в семи многоэтажках выбило не менее 150 окон.

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По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Об этом в Telegram сообщил городской голова Днепра Борис Филатов.

Согласно информации мэра, в областном центре повреждения зафиксированы в семи многоэтажных дома. В частности, на первых этажах повреждены витрины обычных магазинов.

Кроме того, вследствие ночной атаки в Днепре была повреждена контактная сеть троллейбуса. На данный момент коммунальные службы приступили к уборке стекла, веток и строительного мусора.

"Из-за ночной атаки россиян в семи многоэтажках Днепра выбило не менее 150 окон. На первых этажах разбили и витрины обычных магазинов. Сейчас к медикам никто из людей не обращался. Надеюсь, и не будет. Радиус обломков большой. Коммунальщики уже приступили к уборке стекла, веток и строительного мусора с близлежащих улиц. Была повреждена и контактная сеть троллейбуса. Ее уже починили", – сообщил Филатов.

Напомним, российские войска атаковали ударными дронами Одесщину. В Одесском районе в результате атаки повреждены трехэтажный жилой дом и легковые автомобили.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 27 апреля Россия несколькими волнами атаковала Днепропетровщину ударными беспилотниками, убив мужчину и ранив девочку-подростка в Павлограде. Кроме этого, в одной из громад района попадание вражеского БПЛА привело к гибели полтысячи животных на ферме.

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