На каких основаниях мужчины могут уехать из Украины во время военного положения: детальное разъяснение

Во время военного положения и всеобщей мобилизации большинство мужчин призывного возраста не могут покинуть территорию Украины. Однако законодательство гласит, что есть определенные категории граждан, которым даже во время военного положения разрешен выезд за границу.

Видео дня

Всего речь идет о нескольких категориях граждан, которых могут выпустить из страны. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров "Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины".

Прежде всего уехать за границу во время военного положения могут лица, исключенные из военного учета по состоянию здоровья, постоянно проживающие за границей и имеющие соответствующую отметку об этом в паспорте. Также покинуть пределы страны могут граждане, которым разрешен выезд за границу по состоянию здоровья, по семейным обстоятельствам, а также с связи с профессиональной деятельностью.

Выезжать из Украину также могут люди, которые занимаются помощью украинской армии. К таким категориям граждан относятся водители-волонтеры, перевозящие грузы для ВСУ, медицинские грузы или гуманитарную помощь, деятели культуры для благотворительного сбора и представления страны на международной арене. Также запрет на выезд не распространяется на спортсменов и тренеров для участия в официальных соревнованиях и тренировочных сборах.

По состоянию здоровья территорию страны могут покинуть мужчины призывного возраста, которые имеют инвалидность 1-3 группы при наличии соответствующих документов. Также можно выезжать лицам, которые сопровождают людей, нуждающихся в постоянном уходе, проживающих (находящихся) в учреждениях независимо от формы собственности и подчинения и получающих социальные услуги по стационарному уходу, паллиативному уходу, поддерживающему проживанию. По состоянию здоровья выехать из страны могут также военнослужащие на лечение.

В связи с профессиональной деятельностью выехать за границу могут члены экипажей кораблей, если они едут на работу на морских судах, судах внутреннего плавания, работники железнодорожного транспорта, авиационный персонал, а также водители транспортных средств хозяйствующих субъектов, имеющих лицензию на международные перевозки грузов и пассажиров.

К семейным обстоятельствам, позволяющим выезжать за границу во время военного положения и мобилизации, относится наличие трех и более несовершеннолетних детей, а также детей младше 18 лет с инвалидностью. Выехать из Украины также может одинокий отец, который самостоятельно воспитывает ребенка до 18 лет, опекун или усыновитель несовершеннолетних детей-сирот с инвалидностью.

Запрет также не распространяется на граждан, имеющих совершеннолетних детей с инвалидностью 1 или 2 группы, а также лиц, осуществляющих постоянный уход за людьми с инвалидностью 1 или 2 группы и сопровождающие таких лиц для выезда за пределы Украины.

Напомним, в Министерстве внутренних дел Украины отреагировали на предложение бывшего народного депутата Вадима Денисенко запретить мужчинам выезд за границу еще в течение трех лет после войны. Там подчеркнули, что Денисенко не является советником главы МВД и его инициатива является его личным мнением.

Ранее сообщалось. что украинцам резонируют новости о мужчинах военнообязанного возраста, которые сбежали за границу во время военного положения и мобилизации, да еще и бравируют этим. Однако юристы говорят, что конкретных способов наказания таких уклонистов практически не существует.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!