На Киевщине и Одесщине сработала ПВО: зафиксировано движение вражеских БПЛА

В ночь с 1 на 2 августа российские оккупационные войска атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed. Они были замечены в ряде регионов, в Киевской и Одесской областях по вражеским БПЛА работали силы ПВО.

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Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации. "Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО", – отметили там.

О работе ПВО на Одесщине сообщило местное издание "Думская". В ОВА призвали людей оставаться в укрытиях и не снимать работу наших защитников.

Перед этим в Воздушных силах ВСУ сообщали о движении БПЛА в направлении этих областей.

"Киевщина – угроза применения ударных БПЛА", "Группа БПЛА "Shahed" двигается над акваторией Черного моря в сторону юга Одесщины, Измаила", – было сказано в сообщениях.

Как сообщал OBOZREVATEL, войска России посреди дня 1 августа обстреляли гражданскую инфраструктуру украинского Херсона. Под удар попало медицинское учреждение, где в результате действий военных преступников погиб врач.

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