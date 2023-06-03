На Киевщине на коленях простились с воином, погибшим в боях на Донетчине: он проходил обучение в Британии. Фото

В Киевской области провели в последний путь 32-летнего воина. Иван Ляшок защищал Украину на востоке, свой последний бой Герой принял неподалеку от Волновахи в Донецкой области 26 мая.

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После мобилизации в январе 2023 года Иван проходил обучение в Британии. Павшего защитника земляки провожали, преклонив колено в знак уважения и скорби, пишут "Обухов Info" и "Кагарлык City".

В селе Черняхов Обуховского района (до админреформы 2020 года – Кагарлыкского района. – Ред.) 2 июня провели в последний путь 32-летнего воина Ивана Ляшко. Погребальную процессию люди встречали, преклонив колено в знак уважения к павшему защитнику, путь траурного кортежа, который проходил через Кагарлык, Леоновку и Черняхов, люди устилали цветами.

"2 июня, около 11, тело Ивана привезли в Черняхов. По дороге, в селе Леоновка и в родном Черняхове, его с цветами, на коленях, низко склонив головы, встречали жители сел, руководство Кагарлыкской ГТГ. Почетный коридор протянулся от края Черняхова вплоть до храма Святого Великомученика Димитрия Солунского, где по Герою отслужили заупокойную панихиду настоятель храма протоиерей Владимир Гергало в сослужении со священниками Православной церкви Украины. Оттуда Ивана и провели в последний путь. Почтить память Героя собрались его родные, друзья и знакомые, жители Черняхова, других населенных пунктов, военные, представители городского совета", – говорится в репортаже "Кагарлык City".

Иван Анатольевич Ляшок родился в Черняхове 5 октября 1990 года. После окончания школы в 2007 году поступил в высшее коммерческое училище Киевского экономического университета, где получил профессию бармена-официанта.

"Работал в разных сферах, был многогранным и целеустремленным человеком, у него были золотые руки, за что ни брался – все удавалось. До службы в Вооруженных силах Украины работал в отделе наружной рекламы сети "БРСМ-Нафта" макетчиком художественных материалов", – пишет "Обухов Info".

На военную службу Иван Ляшок был призван 12 января 2023 года. В конце января – в феврале он прошел обучение в Великобритании. Вернувшись на родину, отправился вместе с 72-й отдельной механизированной бригадой имени Черных Запорожцев на восток.

"Он служил номером обслуги 6 механизированной роты 2 механизированного батальона. В составе этого подразделения и бил врага на Донетчине", – отмечают журналисты "Вісника Кагарличчини".

Во время боя 26 мая 2023 года вблизи села Владимировка Волновахского района Донецкой области защитник получил ранения, несовместимые с жизнью. Он погиб как Герой.

"Наш земляк отдал свою молодую жизнь за Украину, родной народ в трудный час жестокой войны с россией. Он никогда не был равнодушен к судьбе своих земляков и соотечественников, был настоящим профессионалом в деле защиты Отечества, чутким, верным и надежным товарищем, заботливым сыном и любящим братом и отцом", – подчеркнули в Кагарлыкской городской территориальной громаде.

Дома 32-летнего защитника ждали родители, жена и двое сыновей, 14 и 6 лет.

Его похоронили на Заводском кладбище в Черняхове.

Напомним, ранее стало известно, что на войне с Россией погиб украинский футболист Николай Жидков. Он осенью 2022 года приостановил свою карьеру и вступил в ряды ВСУ.

Также сообщалось, что на фронте погиб сын банковского эксперта Онистрата Остап. Через месяц ему должно было исполниться 22 года. Герой пал в бою в районе Угледара Донецкой области.

Отец воина Андрей Онистрат рассказал, что всего за два дня до трагедии его сын отслужил ровно год. За это время юноша сильно изменился. В последнее время они часто говорили о войне. "Он меня спрашивал – вот как там в обычной жизни люди ходят и живут с мыслями, что здесь, на востоке, гибнут люди?" – вспоминает отец.