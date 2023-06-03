На фронте погиб сын банковского эксперта Онистрата: Герою был всего 21 год

Жизнь за Украину на фронте отдал Остап Онистрат – сын банковского эксперта Андрея Онистрата. Герой не дожил до своего 22-летия всего месяц.

Видео дня

Молодого воина не стало в районе Угледара Донецкой области. О трагедии сообщил отец нашего защитника на своих страницах в Instagram и Facebook 3 июня.

"Мой маленький ежик…Тебя больше нет. Время остановилось", – написал Андрей Онистрат.

Он рассказал, что всего за два дня до трагедии его сын отслужил ровно год. За это время юноша очень изменился. В последнее время они часто говорили о войне, ее жертвах. "Он меня спрашивал – вот как там в обычной жизни люди ходят и живут с мыслями, что здесь на востоке гибнут люди?" – вспомнил украинец.

"Он позавчера днем искал танк. Он очень хотел уничтожить танк на годовщину службы. Вечером был расстроен, что не удалось…" – написал Андрей Онистрат.

Он назвал своего погибшего на войне сына мужественным героем и настоящим мужчиной.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее в боях в районе Клещиевки под Бахмутом погиб 26-летний поэт и музыкант Даниил Подыбайло из Мариуполя. Он защищал Украину в составе территориальной обороны, а до этого помогал военным в блокадном городе.

– 22 мая на Бахмутском направлении оборвалась жизнь украинского журналиста Евгения Осиевского. Он стал на защиту родной страны после полномасштабного вторжения России.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!