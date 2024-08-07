На Киевщине работает ПВО: враг запустил беспилотники

В Киевской области второй раз с начала суток 7 августа заявили об усиленной угрозе для населения из-за российской дроновой атаки. В частности, в воздушное пространство региона снова залетели вражеские беспилотники, по которым продолжила работу ПВО.

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Об этом сообщили в областной военной администрации. Взрывы в области звучали после 07:00 во время воздушной тревоги, объявленной еще с ночи.

"Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", – говорится в сообщении.

Отметим, что для большинства регионов ночную воздушную тревогу отменили около пяти утра. Мониторинговые каналы предпредили, что несколько российских "Шахедов" все еще кружат на границе Киевской и Черкасской области.

"Три БПЛА наматывают круги между Черкасщиной и Белоцерковщиной. Следует ожидать, что такие кружения будут до утра", – писали в сети.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 6 августа РФ пыталась атаковать Киевскую область баллистикой и ударными БПЛА. Силы ПВО уничтожили все вражеские объекты, однако обломками и взрывной волной была повреждена многоэтажка и здания АЗС.

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