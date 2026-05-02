На Кировоградщине обезвредили 400-килограммовые неразорвавшиеся боевые части вражеской ракеты. Фото

В субботу, 2 мая, полицейские саперы в Кировоградской области обезвредили боевые части российской ракеты. Остатки, которые не сдетонировали, нашли в поле.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Кировоградской области. На окраине одного из населенных пунктов области в поле были обнаружены обломки опасного объекта, который не сдетонировал.

Саперы, прибывшие на место происшествия, выяснили, что ракета была снаряжена двумя боевыми частями массой около 400 кг каждая. Взрывотехникам удалось изъять боевые части, перевезти их на безопасное расстояние и уничтожили методом контролируемого подрыва с соблюдением всех норм безопасности.

Полицейские также напомнили порядок действий в случае обнаружения любых взрывоопасных или других подозрительных предметов: ни в коем случае не подходить к ним, не трогать и не двигать, а немедленно сообщить о находке правоохранителям по номеру 102.

Напомним, в апреле в Броварском районе Киевской области местный житель обнаружил в поле боевую часть российского дрона-камикадзе Shahed-136. Саперы уничтожили взрывоопасную "находку".

В Голосеевском районе Киева в акватории Днепра также находили сбитый дрон-камикадзе с боевой частью. Чтобы безопасно изъять "находку", на место вызвали саперов.

"Взрывотехники перевели боеприпас в безопасное состояние, после чего изъяли для дальнейшего контролируемого уничтожения на специализированном полигоне", – уточнили взрывотехники.

Как сообщал OBOZ.UA, в другом районе столицы после очередной террористической атаки РФ на крыше кафе McDonald's обнаружили часть ракеты "Искандер". Россия часто их использует для того, чтобы атаковать в Украине гражданские объекты.

