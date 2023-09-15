На Кубе заявили, что не против, чтобы их граждане убивали украинцев, и призвали подписывать контракты с армией РФ

На Кубе поддержали участие граждан в войне РФ против Украины. Там заявили, что не прочь, чтобы их граждане убивали украинцев, и призвали подписывать контракты с армией страны-агрессора.

Об этом сообщает The Guardian. Отмечается, что на прошлой неделе кубинские власти заявили, что арестовали 17 человек по обвинениям, связанным с группой торговцев людьми.

Они якобы заманивали молодых кубинских мужчин служить в российской армии во время войны на Украине.

Теперь посол Кубы в Москве Хулио Антонио Гармендия Пенья заявил, что арестованные, все кубинские граждане, занимались незаконной деятельностью и нарушали закон.

"Мы ничего не имеем против кубинцев, которые просто хотят подписать контракт и легально принять участие в этой операции вместе с российской армией. Но мы против беззакония и этих операций, не имеющих ничего общего с правовым полем", – заявил Гармендия.

При этом он не сказал, будет ли Куба также спокойно относиться к своим гражданам, сражающимся на стороне Украины в войне.

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Как сообщал OBOZREVATEL, по словам прокурора Кубы Хосе Луиса Рееса, лица, включенные в это дело, могут быть строго наказаны в зависимости от серьезности и характера их преступлений. В частности, срок наказания варьируются от 30 лет заключения до пожизненного заключения и даже смертной казни. Степень наказания будет определяться в соответствии с тяжестью и типом совершенных преступлений, включающих торговлю людьми, участие в боевых действиях в качестве наемников, а также враждебные действия против иностранного государства.

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