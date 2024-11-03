На Кураховском направлении Силы обороны отразили 51 атаку: где на фронте сейчас наиболее горячо

Силы обороны Украины за прошедшие сутки сошлись с оккупационными войсками РФ в 173 боевых столкновениях на разных участках фронта. Наиболее горячо было под Курахово, где враг совершил более полусотни атак.

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За это время войска страны-агрессора совершили свыше 3000 обстрелов позиций украинских и населенных пунктов. О ситуации на передовой по состоянию на утро 3 ноября рассказали в Генеральном штабе ВСУ.

По уточненной информации, в течение субботы военные преступники нанесли на линии столкновения один ракетный и 69 авиаударов, задействовав ракету и сбросив 114 КАБов. Из более чем трех тысяч российских обстрелов 112 были из реактивных систем залпового огня.

В частности, агрессор наносил авиаудары в районах н. п. Юнаковка, Журавка, Басовка Сумской области; Слатино, Казачья Лопань, Малые Проходы, Песчаное, Синьковка, Голубовка, Терны – Харьковской; Торецк, Курахово, Ильинка, Успеновка, Богоявленка, Максимовка, Большая Новоселка – Донецкой; Лобковое, Новодарьевка, Малая Токмачка, Юрковка – Запорожской.

Со своей стороны авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одно артиллерийское средство на огневой позиции и два склада боеприпасов захватчиков.

На передовой Харьковского направления при поддержке авиации враг восемь раз штурмовал в районе Волчанска. На Купянском было 13 атак, в том числе ВСУ отражали штурмовые действия оккупантов возле Песчаного, Загрызового, Петропавловки, Зеленого Гая, Кругляковки, Колесниковки и Лозовой.

На Лиманском направлении ВС РФ атаковали 14 раз, пытались вклиниться в нашу оборону вблизи Грековки, Тернов, Ямполевки, Торского и в Серебрянском лесу. К тому же враг активно применял авиацию, задействовал 30 неуправляемых ракет и сбросил шесть КАБов.

На Северском направлении в течение дня захватчики совершили семь наступательных действий в районах Ивано-Дарьевки и Выемки; на Краматорском – атаковали раз в районе Предтечино; на Торецком – при поддержке авиации осуществили восемь атак неподалеку от Торецка (большинство) и Щербиновки.

На Покровском направлении ВСУ остановили 23 наступательных действия агрессора в сторону населенных пунктов Николаевка, Луч, Крутый Яр, Селидово, Сухая Балка, Миролюбовка, Сухой Яр, Крутый Яр и Новогродовка. На Кураховском направлении Силы обороны отразили 51 атаку: наиболее активно оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Ильинка, Новоселидовка, Новодмитровка, Острое, Максимилиановка, Антоновка, Константиновка, Кременная Балка и Екатериновка.

На Времивском направлении враг совершил 12 штурмов наших позиций в районе Трудового и Максимовки; активно привлекая авиацию, оккупанты атаковали возле Новоандреевки, Работино и Малой Токмачки на Ореховском направлении. На Приднепровском наши войска отразили три атаки в районах Казачьих Лагерей, Днепрян и острова Казацкий, где враг успеха не имел.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок ВС РФ не обнаружено. А на границе с Черниговской и Сумской областями российские войска с территории РФ применяют артиллерию и авиацию по населенным пунктам Украины.

Продолжается операция ВСУ в Курской области России. Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Как сообщал OBOZ.UA, аналитический ресурс DeepState обновил карту войны, отметив, что враг оккупировал несколько населенных пунктов на Донетчине. Также у захватчиков есть другие продвижения на Покровском, Кураховском, Времивском направлениях и в Курской области РФ.

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