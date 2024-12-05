На Курщине ликвидировали предателя Украины из Севастополя, который 'отметился' задержаниями украинских патриотов в Крыму. Фото

В ходе боев в Курской области РФ был ликвидирован предатель Украины родом из Крыма. Шульга Андрей Леонидович погиб в ноябре этого года.

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Об этом в Facebook сообщил украинский военный Андрей Иваниченко. Шульга родился 7 июля 1974 года в селе Верхнесадовое вблизи Севастополя.

Он встал на сторону страны-агрессора РФ еще в 2014 году. Борец за "русский мир" прошел путь от "заместителя командира блок-поста Верхнесадово" и успел отличиться блокированием украинских подразделений в Крыму.

Также он арестовывал проукраинских активистов после оккупации россиянами полуострова.

Как пишет "Крымский ветер", Шульга был рядовом, наводчиком десантно-штурмового взвода в 810-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты Черноморского флота РФ.

"Активист, помогавший российской аннексии Крыма, добровольно пошел на контракт в армию рф, чтобы убивать украинцев. Ранен в Курской области, самоликвидировался в госпитале", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские спецназовцы провели успешную операцию в Курской области РФ. Они совершили налет на позиции россиян и взяли четырех пленных, а пятый захватчик подорвался на гранате.

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