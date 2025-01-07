На Курщине подразделения Сил обороны отбили 94 атаки за сутки: в Генштабе рассказали о ситуации. Карта

За прошедшие сутки на фронте произошло более 200 боевых столкновений. Почти половину из них украинские воины отбивали на Курщине.

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На территории Украины самым горячим накануне было Покровское направление. О ситуации говорится в утренней оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

За минувшие сутки на линии фронта произошло 218 боевых столкновений.

Накануне россияне нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 64 авиационных удара, сбросив 95 КАБ, применили 2700 дронов-камикадзе, совершили более пяти тысяч обстрелов, из них 163 – из РСЗО.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов Орешанка, Гранов, Уды, Золочев, Артельное, Северск, Ступочки, Катериновка, Торецк, Александро-Калиново, Александро-Шультино, Александрополь, Тарасовка, Гродовка, Андреевка, Новополь, Алексеевка, Константинополь, Степногорск.

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 12 районов сосредоточения личного состава и техники, две радиолокационные станции, два средства противовоздушной обороны, а также еще один важный объект российских захватчиков", – отмечено в сводке.

На Харьковском направлении наши войска отразили три атаки противника в районе Волчанска.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Тополи и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Надии, Первомайского, Тернов, Ямполовки, Заречного и Макеевки.

На Северском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Белогоровка.

На Краматорском направлении зафиксировано пять боестолкновений в районах Часова Яра, Белой Горы и в направлении Ступочек.

На Торецком направлении враг осуществил восемь атак неподалеку от Щербиновки и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 41 штурмовое и наступательное действие агрессора в районах н.п. Миролюбовка, Проминь, Сухой Яр, Песчаное, Котлино, Украинка, Ясеновое, Новоелизаветовка, Тарасовка, Елизаветовка, Лысовка, Зеленое, Новый Труд и Покровск.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 26 атак на позиции наших войск вблизи Славянки, Серебряного, Андреевки, Петропавловки, Курахово и Дачного.

На Времевском направлении противник совершил 13 наступательных действий на позиции украинских подразделений в районах Константинополя, Янтарного, Дачного и Константинопольского.

На Ореховском направлении наши войска успешно отразили одну атаку противника вблизи населенного пункта Новоданиловка.

На Приднепровском направлении российские захватчики без успеха дважды штурмовали позиции наших подразделений.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отразили 94 атаки российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес девять авиационных ударов с применением девяти управляемых бомб, а также осуществил 372 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки противник штурмовых действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ применяет артиллерию по районам украинских населенных пунктов.

"Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу", – подчеркнули в Генштабе.

Напомним, накануне потери российских захватчиков составили 1970 человек. Также украинские воины обезвредили 10 танков, 25 боевых бронированных машин, 45 артиллерийских систем, две РСЗО, четыре средства противовоздушной обороны, 83 БПЛА оперативно-тактического уровня и 170 единиц автомобильной техники оккупантов.

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