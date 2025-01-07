Потери живой силы РФ в Украине превысили 800 тысяч: за сутки минус 1970 оккупантов

Силы обороны Украины с начала полномасштабной войны нанесли армии РФ значительные потери в живой силе – 800 010 военных преступников стали "грузом 200" или "300-ми". Примерно 1970 оккупантов попали в этот список во время боев прошедших суток.

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Накануне наши воины уничтожили также 339 единиц российской военной техники и вооружения. Обновленные данные 7 января озвучил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне защитники уничтожили 45 артиллерийских систем (всего 21 710), 25 боевых бронированных машин (20 189), 10 танков (9710), четыре средства ПВО (1038), две РСЗО (1260) захватчиков.

Были сбиты 83 российских беспилотника оперативно-тактического уровня (всех 21 708), сожжено еще 170 единиц автомобильной техники и автоцистерн (33 226) армии РФ.

В Генштабе подчеркнули, что в связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных возникла потребность корректировки общей цифры относительно сбитых крылатых ракет врага – всего минус 3014 .

Кроме этого, за время полномасштабной войны Силы обороны обезвредили 3681 единицу спецтехники, 369 самолетов, 331 вертолет, 28 кораблей/катеров и одну подлодку войск агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, за пять месяцев с начала Курской операции общие потери живой силы армии РФ достигли более 38 тысяч, в том числе около 15 тысяч – убитыми, среди которых и солдаты из КНДР. Также ВСУ уничтожили сотни единиц российской военной техники на Курщине.

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