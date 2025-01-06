Более сотни танков и почти тысяча пленных россиян: в Генштабе сочли потери армии РФ за 5 месяцев Курской операции

За пять месяцев с начала Курской операции общие потери врага составили более 38 тысяч. Из них около 15 тысяч – убитыми. Еще 860 военных оккупанта попали в плен.

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Такую статистику обнародовал Генштаб Украины. Там отметили, что начавшаяся 6 августа 2024 года операция Сил обороны Украины в Курской области Российской Федерации стала очередным этапом противостояния агрессии оккупанта.

"Впервые за 11 лет войны боевые действия были перенесены на территорию России. Курская операция преследовала цель не допустить наступление врага в Сумской области и создания "буферной зоны", - говорится в сообщении Генштаба.

Там добавили, что операция заставила российских окупантов перебрасывать значительные ресурсы в Курскую область, ослабляя их позиции на других направлениях фронта. Захватчики стянули туда одни из самых боеспособных подразделений воздушно-десантных войск, морской пехоты и спецназначения.

В Генштабе также напомнили, что Россия была вынуждена срочно просить помощи у Северной Кореи, которая направила в РФ почти 12 тысяч своих солдат. Около 4 тысяч из них уже ликвидированы, а часть подразделений потеряла боеспособность.

В частности, украинские воины уничтожили:

– 104 танка;

– 575 боевых бронированных машин;

– 1104 единицы автомобильной техники;

– 330 артиллерийских систем;

– 12 РСЗО;

– 12 средств ПВО;

– один самолет;

– 3 вертолета;

– 859 беспилотников;

– 32 единицы специальной техники.

"Во время операции украинские силы взяли в плен 860 российских военных, существенно пополнив обменный фонд. Это позволило вернуть домой сотни украинских защитников, находившихся в российских тюрьмах. За проявленный героизм и успешные действия во время Курской операции государственными наградами отмечено более 20 украинских военнослужащих", – резюмировали в Генштабе.

6 января в своем традиционном обращении президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил украинских бойцов, "возвращающих войну домой, в Россию". Он также напомнил, что 6 января исполнилось пять месяцев, как Украина удерживает буферную зону на территории российской Курщины, продолжая уничтожать вражеский военный потенциал.

Накануне, 5 января, президент Украины в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману рассказал, что Северная Корея потеряла ранеными и убитыми 3800 своих военных, которых отправила участвовать в войне России против Украины. В общей сложности Пхеньян отправил государству-агрессору не менее 12 тысяч солдат.

Ранее Зеленский сообщил, что всего за несколько дней в боях в районе только одного села Махновка на Курщине был уничтожен в батальон пехоты, состоявший из северокорейских солдат и русских морских пехотинцев.

Как сообщал OBOZ.UA, в канун Нового года бойцы Сил специальных операций ВСУ во время выполнения боевого задания в Курской области РФ заняли село, где находились и войска КНДР. Защитники зачистили населенный пункт от неприятеля.

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