Украина сохраняет буферную зону в Курщине ровно 5 месяцев: Зеленский назвал потери армии РФ

6 января исполнилось пять месяцев, как Украина удерживает буферную зону на территории российской Курщины, продолжая уничтожать вражеский военный потенциал. За это время Курской операции Россия потеряла более 38 тысяч солдат.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении. Он поблагодарил украинских бойцов, "возвращающих войну домой, в Россию".

По словам Зеленского, из 38 тысяч обезвреженных российских военных на Курщине около 15 тысяч – безвозвратные потери РФ.

Российская сторона опрокинула на Курщину свои мощные подразделения, кроме того, задействовала военных из Северной Кореи. Однако это врагу не помогло.

"Важно, что всю эту свою силу оккупант не может сейчас направить на другие направления – направления в Украине, в частности в Донецкую область, в частности против Сум, в частности на Харьковщину или Запорожье", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, что 5 января ВСУ начали новое наступление в Курской области. Украинские военные продвинулись по направлению Суджи в сторону села Большое Солдатское. Наступление происходит с привлечением бронетехники, машин разминирования, а также средств РЭБ, эффективно противодействующих российским БПЛА. По мнению российских "военкоров", целью ВСУ является якобы Курчатово и захват АЭС.

Как сообщал OBOZ.UA:

В министерстве обороны страны-агрессора РФ признали начало нового пришествия Вооруженных сил Украины в Курской области. Там заявили, что украинские защитники провели контратаку якобы с целью остановить наступление россиян.

К утру 6 января украинская армия прорвалась на трех участках в Курской области. Украинские войска провели механизированные атаки с использованием бронетехники, продвинувшись к югу и юго-западу от Бердина, а также активизировали наступление в районе Леонидового и провели атаку возле Пушкарного, к востоку от Суджи.

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