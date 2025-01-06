Почему участились тревоги из-за угрозы применения врагом баллистики: украинцам дали объяснение

В последние дни в Украине участились воздушные тревоги из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения с севера. Это связано с активными наступательными действиями Вооруженных сил Украины в Курской области.

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Тревога раздается каждый раз, когда враг запускает ракеты. Об этом пишет Bucha Live.

Россияне на Курщине пытаются активно сбивать "подарки" наших военных своими средствами ПВО и в ответ обстреливают пограничную зону.

Соответственно, у нас, как только фиксируют выходы из вражеских оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК), дают тревоги из-за угрозы баллистики.

Согласно сообщению ISW, к утру 6 января украинская армия прорвалась на трех участках в Курской области.

Украинские войска провели механизированные атаки с использованием бронетехники, продвинувшись к югу и юго-западу от Бердина, а также вошли в южную часть этого населенного пункта.

Также ВСУ активизировали наступление в районе Леонидового. Провели атаку возле Пушкарного, к востоку от Суджи.

"Украинские силы используют дальнобойный огонь для блокирования российских тыловых районов и средства РЭБ для подавления российских беспилотников, поддерживающих наступление украинских механизированных подразделений. Это указывает на то, что действующие в Курской области ВСУ применяют более эффективную тактику ведения общевойсковых действий", – отметили аналитики Институт по изучению войны.

Как сообщал OBOZ.UA:

Украинские бойцы комплексно уничтожают врага на территории Курщины. Во время одной из боевых задач ВСУ зачистили позиции российских и северокорейских войск, нанеся им урон.

Заместитель командира батальона беспилотных систем 36-й ОБМП на псевдо "Вульф" рассказал, что солдаты КНДР становятся легкой добычей для украинских дронов Курщины. По его словам, это потому, что северокорейские военные не знают специфики дроновой войны.

Президент Владимир Зеленский заявил, что 3-4 января ВСУ ликвидировали почти батальон солдат КНДР и морских пехотинцев РФ в районе села Махновка на Курщине.

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